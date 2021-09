"Es war ein schwieriger Abend": Die Stimmen zu RB Leipzigs 3:6 in Manchester

Manchester. Trotz eines Galaabends von Christopher Nkunku hat RB Leipzig eine bittere Lehrstunde in der Champions League erlebt. Vier Tage nach der Pleite gegen den FC Bayern verloren die Sachsen am Mittwochabend bei Pep Guardiolas Fußball-Starensemble von Manchester City mit 3:6 (1:3). Der 23-jährige Nkunku erzielte alle drei Tore (42./51./73. Minute) für das Team des neuen Trainers Jesse Marsch - der englische Meister konnte aber immer wieder nachlegen und war teils deutlich überlegen.

Der deutsche Vizemeister war von Beginn an stark gefordert und hatten Mühe, offensiv in die Partie zu finden. Im Umschaltspiel verpassten die Leipziger zu oft den entscheidenden Moment für den Pass in die City-Hälfte - und in der Abwehr ging es zu wie in einem aufgescheuchten Hühnerhaufen. Haarsträubende Fehler luden die Citizens immer wieder zu einfachen Gegentoren ein und sorgten so für große Enttäuschung und Ernüchterung bei den Roten Bullen.