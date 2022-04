"Es war ein wunderschönes Spiel": Erste Stimmen zum 1:1 zwischen RB Leipzig und Bergamo

Leipzig. Dank eines Eigentores von Davide Zappacosta darf RB Leipzig weiter vom ersten Halbfinale in der Europa League träumen. Der italienische Fußball-Nationalspieler erzielte beim 1:1 (0:1) im Viertelfinal-Hinspiel gegen Atalanta Bergamo am Donnerstag in der 58. Minute den für sein Team unglücklichen Ausgleich, wodurch der deutsche Vize-Meister seit nunmehr elf Spielen ungeschlagen ist. Vor 36.029 Zuschauern hatte Luis Muriel (17.) die Gäste mit einem herrlichen Schlenzer in Führung gebracht, die nun am kommenden Donnerstag mit Heimvorteil in das Rückspiel in der Lombardei gehen. Anzeige

Allerdings liegt die Stärke von Atalanta auf fremden Plätzen, was in dieser Saison bereits ausreichend dokumentiert ist. Auch RB-Trainer Domenico Tedesco hatte vor dem Spiel darauf hingewiesen. Mit zehn Auswärtssiegen zählt Bergamo in dieser Kategorie zur Spitze der Serie A, in der Europa League gewann die Mannschaft in den beiden K.o.-Spielen vor Leipzig ebenfalls auswärts. Unter anderen hatten die Italiener Bayer Leverkusen im Achtelfinale bezwungen. Angesichts der Heimschwäche Bergamos kann sich RB, das 2018 schon einmal im Viertelfinale der Europa League stand und an Olympique Marseille gescheitert war, noch Hoffnungen auf das Halbfinale machen.

Peter Gulacsi (RB Leipzig): „Wir sind auf eine starke Mannschaft getroffen. Es war ein ausgeglichenes Spiel. Ich hatte etwas mehr zu tun als gewöhnlich. Auch der gegnerische Torhüter hatte einige gute Paraden. Das zeigt die Qualität der beiden Mannschaften. Beide Mannschaften haben eine ähnliche Spielweise, mit viel Tempo. Es geht hoch und runter. Das Rückspiel wird sehr interessant werden und wir werden alles tun, um die nächste Runde zu erreichen. Es wird nicht einfach, dort zu gewinnen, aber wir haben in dieser Saison auch in der Europa League schon gezeigt, dass wir das können."