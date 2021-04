"Es war nicht unser bestes Spiel": Stimmen zum 0:0 von RB Leipzig gegen Hoffenheim

DURCHKLICKEN: Das sagen Spieler und Trainer

Christoph Baumgartner (TSG 1899 Hoffenheim): "Ich glaube schon, dass das 0:0 ein Erfolg ist. In der Situation, in der wir uns befinden, hier beim Zweitplatzierten einen Punkt zu holen, wieder die Null zu halten, ist sehr gut. Wir haben zwar wieder nicht viele Torchancen herausgespielt. Aber in der aktuellen Situation müssen wir mit dem Punkt echt zufrieden sein. Wir haben es uns erarbeitet. Am Ende hatten wir vielleicht auch ein bisschen Glück." ©