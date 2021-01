Es wird wieder Englisch: Für RB Leipzig lösen sich einige Probleme gerade rechtzeitig

Neun-Punkte-Ausbeute

Siehe der kommende RB-Auswärtsgegner, der VfL Wolfsburg . Maximilian Arnold fehlt am Sonnabend (15.30 Uhr) in der Volkswagen-Arena gesperrt, Jerome Roussillon , Maxcence Lacroix und Marin Pongracic kämpfen nach Corona-Erkrankung um völlige Wiederherstellung. Die Wölfe spielen eine glänzende Saison, sind Sechster (25 Punkte), haben mit Wout Weghorst einen Mittelstürmer, dem zwar mal ein Corona-Tweet verrutscht, der aber eine Lok vom Gleis rammt.

Ändert alles nix, RB will der anstehenden Englischen Woche alle Innereien entreißen. Drei Punkte beim VfL, drei daheim gegen Union (20. Januar, 20.30 Uhr) und drei im schönen Mainz am Rhein (23. Januar, 15.30 Uhr). Da fügt es sich, dass sich das Lazarett lichtet. Marcel Sabitzer und Kevin Kampl können auflaufen, Justin Kluivert kehrt in den Kader zurück, Ibrahima Konaté muss sich wohl bis zum Union-Spiel gedulden.

Zahlen sprechen für RB

Und da wäre ja noch Christopher Nkunku. Der 23-jährige Techniker, der Eheanbahnung und Eheschließung kann, hatte sich beim 3:2 gegen Manchester United am 8. Dezember eine Knöchel-Verletzung zugezogen, verpasste sechs Pflichtspiele, Jetzt ist der Franzose wieder schmerzfrei und übt angestrengt. Nkunku gehört an guten Tagen zu den besten Offensivspielern der Liga, erinnert sei ans 3:3 in München. Dass ihn Nagelsmann in Wolfsburg von Beginn an bringt, ist unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Figaro, unverzichtbarer: Monsieur Nkunku ist der Barbier der Roten Bullen, verpasst nicht nur seinen Kollegen schnittige Frisuren. Auch die Club-Granden Oliver Mintzlaff und Florian Scholz sehen neuerdings oben rum deutlich besser aus. Der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks hatte sich just bei DFB-Präsident Fritz Keller über hochprofessionelle Bundesliga-Scheitel beschwert und Schwarzarbeit vermutet. Leipziger Motto: Sauber die Haare geschnitten.