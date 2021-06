"Es wirkt alles trostlos": Lukas Podolski übt harte Kritik an DFB-Team nach EM-Aus und fordert "Ruck"

Für die deutsche Nationalmannschaft ist die EM nach der 0:2-Niederlage im Achtelfinale gegen England vorzeitig gelaufen - und ein Weltmeister von 2014 hat vor dem Fernseher mitgelitten: Lukas Podolski hat sich am Tag nach dem EM-Aus mit der DFB-Leistung nicht einverstanden gezeigt. Im Bild -Podcast "EM Insider" kritisierte der ehemalige Köln- und Bayern-Spieler vor allem die Einstellung der DFB-Stars: "Es wirkt alles so trostlos. Wenn du in die Gesichter der Spieler siehst – da bewegt sich nichts, da rührt sich nichts", schimpfte Podolski. Anzeige

Vor allem Ehrgeiz, Wille, Kampfgeist und Entschlossenheit hätten gefehlt, kritisierte der 130-malige Nationalspieler. Das DFB-Team wirke behäbig: "Da könne ein Feuer im Stadion passieren – sie würden weiter auf dem Platz bleiben", sagte Podolski, der vor allem im Offensivspiel gegen die Engländer "die Durchschlagskraft" vermisst habe: "Man hat immer versucht, den (Timo; d. Red.) Werner in der Tiefe zu suchen", monierte der nach seinem Türkei-Engagement bei Antalyaspor inzwischen vereinslose Ex-Angreifer. Insgesamt habe die Mannschaft von Joachim Löw "wenig Pläne nach vorne" gehabt. "In der Offensive war das zu wenig. Mir haben auch die Ideen gefehlt. Dieser unbedingte Wille, das Tor zu erzielen."

Podolski: Unter Hansi Flick muss ein "Ruck" durchs DFB-Team gehen

Am Spielermaterial habe es nicht gelegen, merkte Podolski weiter an: "Die Mannschaft ist so wie sie ist. Wir haben nicht zehn andere Spieler, die jetzt nicht nominiert waren, die unbedingt dabei gewesen sein sollten." Bessere Spieler als die 26 nominierten DFB-Profis habe es nicht gegeben. Dementsprechend komme nun auf Löw-Nachfolger Hansi Flick als Bundestrainer einiges an Arbeit zu. Unter ihm müsse nun ein "Ruck durch die Mannschaft" gehen.