eSoccer: Wer holt sich den nächsten Siegerpokal?

Der 22-jährige Auftaktsieger Sproete dirigierte „seinen“ FC Bayern München auf der Playstation 4 geschickt durch das Match und ließ seinem Gegner keine Chance. Den Fußballsachverstand hat er sicher vom Platz mit an den Controller mitgebracht - er steht beim SV Linde Wachau selbst auf dem Rasen.

eSoccer in Leipzig: Thomas Sproete erster Sieger bei neuer FIFA20-Turnierserie

Nationalspieler Demme zockt für Leipzig in der virtuellen Bundesliga

Viel zu sehen und zu lernen

Am kommenden Sonnabend steigt das zweite Turnier der FSVL-eSports-Serie. Ab 10 Uhr wird im MediaMarkt im Paunsdorf Center FIFA’20 live gespielt. Die 32 Startplätze des Turniers sind bereits vergeben, hinkommen und zuschauen lohnt sich dennoch. Gerade beim noch relativ neuen FIFA’20 gibt‘s viel zu sehen und zu lernen.

Wer beim großen Gaming-Festival im kommenden Jahr selbst das Finale zocken will, muss sich seinen Startplatz in den Qualifikationsturnieren erspielen. Für das folgende Turnier, am 9. November im Paunsdorf Center, startet die Anmeldung nach Ende der zweiten Runde. Die Teilnahme ist kostenlos, es wird kein Startgeld erhoben. Anmeldungen sind online über die eSports-Webseite des Leipziger Stadtfußballverbandes möglich: www.fvsl-esports.de