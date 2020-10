"ESPN": ManUnited wollte Nico Schulz vor Transfer-Schluss ausleihen – BVB reagierte "verdutzt"

Manchester United und Borussia Dortmund - zwischen diesen beiden Klubs ging es im Laufe des Sommer-Transferfensters immer wieder hin und her. Insbesondere die Personalie Jadon Sancho sorgte für Diskussionsstoff, obwohl der BVB sich bereits im August klar gegen einen Verkauf an die Engländer ausgesprochen hatte. Das bekräftigten die Dortmunder Verantwortlichen regelmäßig, während United bis zuletzt versuchte, über eine vermeintliche Einigung mit dem Spieler den Einkaufspreis zu drücken - vergeblich. Laut ESPN war Sancho allerdings nicht der einzige Spieler, wegen dem United an die Dortmunder herantrat. Am Deadline Day soll es außerdem eine Anfrage für Nico Schulz gegeben haben.