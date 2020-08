"ESPN": Milwaukee Bucks boykottieren Playoff-Spiel aus Protest gegen Polizeigewalt

Die Milwaukee Bucks boykottieren nach Informationen des US-TV-Senders ESPN ihre Playoff-Partie in der NBA gegen die Orlando Magic und protestieren damit gegen Rassismus. Auslöser ist den Angaben zufolge die jüngste Gewalttat von Polizisten gegen einen Afroamerikaner, dem am Wochenende in den Rücken geschossen worden war. Der Tatort ist weniger als eine Stunde entfernt von Milwaukee.