Gamsens eFootballer wollen mit Spaß aus der Abstiegszone

Es läuft nicht für den MTV Gamsen in der eFootball-Kreisliga Gifhorn. Nach zwölf Partien hat das Team um Leon Schwarz, Henrik Buchheister und Jannes Ueltzen zwar vier Siege eingefahren - zwei davon allerdings nach dem Liga-Ausstieg des VfL Rötgesbüttel kampflos. Mit 13 Punkten steht Gamsen auf dem vorletzten Tabellenplatz und muss um den Verbleib in der Kreisliga kämpfen. Sollte das Minimalziel Klassenerhalt nicht gelingen, wird es wohl am fehlenden Ehrgeiz gelegen haben, wie Schwarz ehrlich zugibt. „Wir gehen mit Spaß an die Sache und versuchen nicht unbedingt, die Spiele zu gewinnen. Teilweise haben wir nach Rückständen nicht mehr den Drang, das Spiel noch zu drehen.“ Anzeige

MTV-Trio nimmt Gegentore mit Humor Und das spiegelt sich auch in den Ergebnissen wieder, Niederlagen fallen oft deutlich aus. 6:20 gegen den SV Langwedel, 6:22 gegen den SV Dannenbüttel oder 4:19 gegen Titelverteidiger 1. FC Wedelheine, um nur einige Beispiele zu nennen. „Viele Gegentore stören uns nicht so, wir nehmen es eher mit Humor“, sagt Schwarz. „Wir haben noch nicht wirklich die Taktik gefunden, spielen etwas planlos.“ Dabei hätte Schwarz sogar eine vielversprechendere Taktik parat, setzt diese aber nicht mit seinen Teamkollegen um. „Wenn wir uns defensiver aufstellen und auf Konter gehen, dann könnten wir mehr Erfolg haben. Wir sind aber nicht die Typen, die sich hinten reinstellen, wir wollen Spaß haben.“

In der vergangenen Saison erreichte Gamsen eine Platzierung im Tabellen-Mittelfeld, hatte mit dem Abstieg nichts zu tun. Dass es derzeit so schlecht läuft, liegt auch an personellen Änderungen. Zuvor hatte Schwarz mit seinen Teamkollegen Kelvin Scholten und Valentin Colhon aus der A-Jugend der JSG Gifhorn Nord um Punkte gespielt. Es ging im Team verbissener zu, jeder wollte Punkte und Siege für seine Teamkollegen erkämpfen. Seit dieser Saison spielen seine Freunde Jannes Ueltzen und Henrik Buchheister an der Seite von Schwarz, es geht im Team lockerer zu. „So habe ich mehr Spaß am Spiel, es geht nicht mehr so an die Nerven“, so Schwarz.