eSports: Konsolenkicker von Hannover 96 spielen um den Meistertitel mit

“Wir sind halt abgezockt, die Kameras haben uns nicht so beeinflusst”, sagt PS4-Zocker Bernhardt und lacht. “Wir haben alle Offline-Erfahrung, unsere Ausgangslage war gut und der Druck bei Augsburg deutlich größer.” Zu groß für die Bayern. Schon nach dem Erfolg im ersten Spiel war die 96-Finalteilnahme gesichert. Bernhardt, der eigentlich aus Hamburg kommt: “Klar, da war die Erleichterung dann trotzdem groß. Wir haben uns gut präsentiert” - und am Abend bei der After-Show-Party natürlich die Quali gefeiert.

Heldt: "Es ist toll, dass unsere Farben im Finalturnier vertreten sind"

Sogar Profi-Manager Horst Heldt ist stolz auf seine Esport-Jungs: “Ich ziehe meinen Hut vor der Leistung der Jungs, die in den entscheidenden Momenten immer kühlen Kopf bewahrt und sich den Erfolg als Team erarbeitet haben”, lobt er. Und weiter: “Es ist toll, dass unsere Farben im Finalturnier vertreten sind. Ich drücke natürlich die Daumen dafür, dass unsere Jungs dort möglichst weit kommen. Vielleicht gelingt ja sogar die große Überraschung und sie holen den Titel nach Hannover!”

Die Virtuelle Bundesliga startete im Januar mit ihrer ersten “Club Championship”, in der die Esport-Teams von Vereinen aus der 1. und 2. Bundesliga gegeneinander antreten. Esport, das steht für elektronischen Sport – also Computerspielen auf hohem Niveau. Das ist weltweit mittlerweile ein Millionen-, vielleicht sogar Milliardengeschäft. Besonders beliebt sind etwa die Spiele “League of Legends”, ein fantasievolles Strategiespiel, CS:Go (Egoshooter) – und eben die Fußballsimulation FIFA. In Deutschland hat das leistungsorientierte Zocken noch einmal Fahrt aufgenommen, seit immer mehr Profi-Fußballteams ihre eigenen Konsolenzocker anstellen.