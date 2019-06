Estland-Spiel: Marcus Sorg erklärt die zwei Änderungen in der DFB-Aufstellung

Die deutsche Nationalmannschaft trifft am Dienstagabend in der EM-Qualifikation in Mainz auf Estland (hier im Liveticker verfolgen). Im Vergleich zum 2:0-Sieg gegen Weißrussland am vergangenen Samstag hat das Trainerteam der DFB-Auswahl zwei Änderungen in der Startelf vorgenommen. Anstelle von Jonathan Tah und Lukas Klostermann laufen Bayerns Leon Goretzka und PSG-Profi Thilo Kehrer in der Opel-Arena von Beginn an auf.