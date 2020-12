ESV-Kapitän Andreas Leis: Sein Nachname steht bei allen Teamkollegen auf dem Trikot

Beim ESV ist vieles sehr familiär

Was nicht heißen soll, dass kein Kontakt bestehe. "In der Whatsapp-Gruppe ist trotzdem viel los", so Leis. Zudem sei der ESV ohnehin sehr familiär: "Bei uns spielen ja auch viele Verwandte oder gute Freunde gemeinsam." Deshalb haben die Wolfsburger ohnehin auch neben dem Platz viel miteinander zu tun - nur eben nicht als Team. "Unser Motto "Mehr als Fußball" ist bei uns gelebte Freundschaft, auch privat", betont Lies. "Wir spielen schon recht lange zusammen, kennen uns gut."

Deshalb will der 31-Jährige das Kapitänsamt auch nicht zu hoch hängen. "Wir haben viele Führungsspieler in der Mannschaft. In der Kabine kann jeder seine Meinung sagen." Die laufende Saison ist die fünfte, in der er die Binde trägt, "das wurde vom Trainer-Team so bestimmt. Natürlich wurde aber auch gefragt, ob jemand was dagegen hat", so der Mittelfeldspieler. "Bisher war das noch nicht so."

Kurios: Der Nachname des Kapitäns steht auf dem Trikot jedes ESV-Spielers - Hauptsponsor ist er allerdings nicht auch noch zusätzlich. Wohl aber sein Cousin Konstantin, der einen Großhandel für Lebensmittel aus Europa und Russland betreibt, "er hat auch in der Ersten gespielt, steht jetzt bei den Altherren im Tor", erklärt Andreas Leis.

Auch im Beruf dreht sich viel um Fußball

Außerhalb der Kreisliga dreht sich für Leis ebenfalls viel um Fußball: Er arbeitet beim VfL Wolfsburg in der Sponsoren-Betreuung. Auch der regelmäßige Einblick in die Profi-Welt bestärkt ihn: "Es ist ganz gut, dass wir gerade Pause haben. Mit den Einschränkungen, wie sie die Profis gerade haben, würde kein Amateur leben wollen. Die Spieler kommen vorm Spiel in die Tiefgarage und werden als Erstes auf Corona getestet." Bis kurz vorm Anpfiff kann Leis im Stadion bleiben, muss die Arena dann aber verlassen. "Anfang der Saison habe ich wenigstens ein paar Spiele sehen können, mit 500 und 6000 Zuschauern."

Ansonsten freut sich der Amateur-Kicker nun über mehr Zeit für die Familie. Mit Töchterchen Filia und Söhnchen Levi, anderthalb und drei Jahre alt, ist bei dem ESV-Kapitän und seiner Frau Diana viel Leben im Haus, das dritte Kind ist unterwegs. "Mehr Zeit für sie zu haben ist der schöne Nebeneffekt des Lockdowns, man muss ja auch das Positive sehen."