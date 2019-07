Ethan Ampadu gesichtet – wird das Chelsea-Talent RB Leipzigs nächster Transfer?

Leipzig. Ein neues Talent für RB Leipzig ? Ethan Ampadu, 18-jähriger Defensivspieler des FC Chelsea, wurde in der Messestadt gesichtet. Auf dem Twitter-Account der Website "rb-fans.de" tauchten am Freitag zwei Fotos auf, die den Waliser zeigen.

Ethan Ampadu ist bereits in Leipzig, das ist dann wohl der nächste Transfer! 18-jähriger Defensivspieler von Chelsea, der genau ins Anforderungaprofil von Nagelsmann passt! @ethanamp4 #amapdu #RBL #rbleipzig pic.twitter.com/eW2AMPBRvi

In den vergangenen Tagen ist Ampadu bereits von verschiedenen Medien als potenzieller Neuzugang gehandelt worden.

Für Chelsea kam er in der vergangenen Saison auf drei Europa-League- und zwei FA Cup-Einsätze. Zudem war er sieben Mal für die U23 der Blues aktiv. In der Saison 2017/18 erreichte er mit dem FC Chelsea das Finale der UEFA Youth League, scheiterte dort aber am FC Barcelona. Der Marktwert des walisischen Nationalspielers wird laut transfermarkt.de auf 10 Millionen Euro geschätzt. Er besitzt beim FC Chelsea einen Vertrag bis Juli 2023. Georg Faur