Scharlach, Corona und ein Unfall: Trotzdem lebt Eugen Waigels Olympiatraum noch

Der deutsche Amateurmeister von 2017 hatte schwere Rückschläge zu verkraften. Seine Hoffnungen auf die Olympischen Spiele gingen in die Knie. Das Großereignis wurde verschoben wegen der Coronapandemie – nun gibt es wieder eine Chance, auf Tokio 2021. Waigel ist dabei, sich aufzurappeln. „Ich habe noch etwas Zeit und werde alles versuchen“, sagt er. Im Frühjahr könnte sich der Sportsoldat, der in Munster lebt, für das Weltturnier qualifizieren. Dort werden die letzten Olympia-Tickets vergeben.

Schafft es Abduljabbar nicht, ist Waigel wieder im Rennen. „Dann könnten die beiden erneut eine Qualifikation austragen“, schildert Müller. Die allerletzten Tokio-Fahrer sollen dann bei der Weltqualifikation in Paris (voraussichtlich im Mai) ermittelt werden, es wäre für Abduljabbar oder Waigel die letzte Chance.

Abwarten muss Waigel jedoch auf jeden Fall. Der Weg nach Tokio läuft so: Kontrahent Ammar Abbas Abduljabbar aus Hamburg, der vergangene Saison ebenfalls für den BSK gemeldet war, ist auf der Liste des Deutschen Boxsport-Verbandes (DBV) die Nummer eins. Er hat damit das „Erstschlagrecht“. Beim Olympiaqualifikationsturnier in London im Februar wird er für Deutschland um das einzige Ticket kämpfen, das pro Nation für eine Gewichtsklasse vergeben werden kann. „So sehen es die Vorgaben des IOC vor“, sagt DBV-Sportdirektor Michael Müller.

Am Bundesstützpunkt Hannover will Waigel bei Coach Valentin Silaghi wieder richtig auf die Beine kommen. BSK-Cheftrainer Arthur Mattheis traut ihm das zu: „So schnell haut Eugen nichts um. Er kann einstecken.“

Seitdem plagen ihn Beschwerden in der linken Schulter, die in den gesamten Arm ausstrahlen. Ein „moderates Training“ ist zwar möglich, sagt Waigel. Aber von gewohnter Schlagkraft ist er weit entfernt. Der gelernte Fachangestellte für Bäderbetriebe (Schwimmmeister) formuliert es so: „Noch bin ich verletzt.“

Kurz darauf erwischte es den ehemaligen Weltmeister im Kickboxen aber richtig übel. In Schneverdingen wurde er von einem Motorrad angefahren. „Ich habe keine Erinnerung daran, aber meine Schuld war es nicht“, sagt Waigel. Diesen Einschlag hatte er nicht kommen gesehen. „Es war eine absolute Katastrophe. Ich war geschockt, es hat meine Pläne durcheinandergebracht.“

Nachdem er zu Beginn des Jahres an Scharlach erkrankt war, folgte der nächste Tiefschlag durch die Pandemie. Waigel konnte monatelang kein Sparring betreiben, erst im Sommer war das unter strengen Schutzvorschriften wieder erlaubt.

Einstweilen kann sich Waigel etwas mehr um die Familie kümmern. Tochter Lilia ist vier Jahre alt, vor zehn Monaten kam Sohn Jakob zur Welt. Sie helfen ihm, diese schwierige Zeit zu überstehen. „Nach diesem Unfall war das zum Verrücktwerden“, verrät Waigel. Das Box-Ass hat beschlossen, auf seine Gelegenheit zu warten. Sogar die Spiele in Paris 2024 will er nicht als Ziel ausschließen – wenn er gesund bleibt. Waigel will „einfach immer weitermachen“.

„Ich denke, Eugen hat in diesem Jahr genug abbekommen. Das wird ihn noch härter machen“, schätzt Mattheis, der zugleich BSK-Vorsitzender ist. In der Bundesliga jedenfalls, die am 9. Januar starten soll, ist erst mit 40 Jahren Schluss. „Da werden wir Eugen hoffentlich noch lange erleben“, sagt Mat­theis.