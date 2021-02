"Weiß nicht, wie es weitergeht": Reha statt Olympia-Hoffnung bei Seelzes Eugen Waigel

Etwas Hoffnung hat Eugen Waigel noch gehabt. Auf einen Lucky Punch vielleicht, einen Volltreffer, der die Wende bringt. Immerhin ist Waigel Schwergewichtsboxer, und für seinen harten Schlag ist der deutsche Amateurmeister von 2017 gefürchtet. Nun aber hat die Boxing Task Force des IOC entschieden, das Weltqualifikationsturnier wegen der Corona-Pandemie in Paris ersatzlos zu streichen. Damit kann sich Waigel von Bundesligist BSK Hannover-Seelze die Spiele in Tokio wohl endgültig aus dem Kopf schlagen.

Bei der Olympiaqualifikation für Europa in London im vergangenen März sollte er kämpfen, das Turnier wurde wegen Corona abgebrochen. Abduljabbar kam nicht zum Einsatz. Wäre er ge­schei­tert, hätte Waigel eine neue Chance gegen ihn be­kom­men, der Sieger hätte in Paris um das eine Ticket ge­kämpft, das pro Nation zu vergeben ist. Beide Qualis fallen aber aus. Abduljabbar kann jetzt noch hoffen, sich über die Weltrangliste zu qualifizieren – wie genau das funktioniert, steht aber noch nicht fest. Waigel jedoch dürfte außen vor sein.

"Das letzte Jahr war übel hoch drei"

Zumal er noch immer nicht normal trainieren kann, nachdem ihn im Spätsommer ein Motorrad angefahren hat. Seitdem schlägt sich der Fachangestellte für Bäderbetriebe (Schwimmmeister) mit Schmerzen herum. „Das letzte Jahr war übel hoch drei, so ist das leider“, sagt Waigel.

Einstweilen ist Reha angesagt statt echten Boxens. „Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Es ist zwar besser mit der Schulter, aber ich kann noch nicht einmal sicher sa­gen, dass ich wieder in den Ring steigen kann“, sagt der Ex-Kickboxweltmeister.

Er lebt mit der Familie in Munster und trainiert in Hannover. Nun steht demnächst ein Feldwebel-Lehrgang auf dem Programm, zudem ist ein Gespräch mit dem DBV anberaumt. Vieles erscheint möglich. Besonders zahlreich ist die Kandidatenschar in Deutschland in den höheren Gewichtsklassen nicht. Möglich, dass der für seine Hartnäckigkeit bekannte Waigel noch einmal angreift und Olympia 2024 in Paris an­peilt. „Ich muss abwarten, was mein Körper zulässt“, sagt Waigel.