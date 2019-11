Eure Meinung: Auch mit Kenan Kocak bleibt die Saison von 96 wechselhaft

Am Donnerstag wurde Kenan Kocak offiziell als neuer 96-Coach bekanntgegeben. Seine Aufgabe wird nicht einfach werden. Aus den letzten 13 Spielen holten die Roten lediglich 14 Punkte. Zuletzt gab es die 4:0-Klatsche gegen den 1. FC Heidenheim. Der 38-Jährige soll die Mannschaft wieder stabilisieren. Er selbst zeigt sich zuversichtlich. Auch die Verantwortlichen sind überzeugt.

96-Fans sind unsicher!

Bis zu seinem Pflichtspieldebut gegen den SV Darmstadt hat der neue Trainer noch gut eine Woche Zeit, um sein Team kennenzulernen und seine Spielidee zu realisieren.

Nach der Vorstellung von Kocak als neuen 96-Trainer haben wir euch gefragt, ob er der Richtige ist. Über 6.500 User haben abgestimmt - das Ergebnis ist nicht so klar. 56,2 % wissen nicht so recht, was sie von dem neuen Trainer halten sollen. Für 22,3 % ist er der falsche Trainer. Nur 21,5 % finden die Entscheidung der Verantwortlichen gut.