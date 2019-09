Eure Meinung: Genki Haraguchi muss sich jetzt bei Hannover 96 beweisen

Ein Pflichtspieltor ist ihm bei Hannover 96 noch nicht gelungen, seine Zeit in Hannover war bislang eher mau. Doch beim 2:1-Sieg in Kiel zeigte Genki Haraguchi seine Stärke. Zwar traf er wieder nicht, zeigte jedoch seine beste Leistung im 96-Trikot. "Was der kann, ist Wahnsinn", sagte sein Trainer Mirko Slomka schon vor dem Spiel. Für ihn sei es ein Rätsel, warum der Japaner in den Partien meist nicht abliefern konnte.

"Er braucht Vertrauen", meint 96-Profichef Martin Kind, "und wenn ihm das erste Tor gelingt, wird ihm das mehr Selbstbewusstsein und einen Schub geben.“

In Kiel begann Haraguchi als linker Außenstürmer und machte seine Sache in der Offensive richtig gut. „Er kann ein ganz wichtiger und werthaltiger Spieler für die Mannschaft werden“, sagt Kind. Und was meint Ihr? Wir haben Euch gefragt, ob der Japaner noch wichtig für Hannover 96 werden kann.