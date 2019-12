Eure Meinung zählt: Wie würdet ihr Hannover 96 gegen Erzgebirge Aue aufstellen?

Klappt es dieses Mal mit dem ersten Heimsieg? Am 16. Spieltag empfängt Hannover 96 den Tabellenvierten aus Aue - Mannschaft und Trainer wollen endlich den ersten Heimdreier. Das 96-Lazarett in der Verteidigung ist groß, die Qual der Wahl hat Kenan Kocak in der Abwehr nicht. Mit Felipe, Marcel Franke und Sebastian Jung fehlen fallen gleich drei Spieler für den Rest der Hinrunde aus.