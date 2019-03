Euro 2024: Leipzig wird geplante Stadion-Kapazität verfehlen

Leipzig. In die Diskussion um den von RB Leipzig geplanten, aber zwischenzeitlich zum Teil auf Eis gelegten Ausbau der Red-Bull-Arena ist am Wochenende Bewegung gekommen. Zunächst räumte OBM Burkhard Jung am Freitag gegenüber DFB-Präsident Reinhard Grindel ein, dass Leipzig bei der Euro 2024 die in den EM-Bewerbungsunterlagen angegebene Zuschauerkapazität nicht erreichen werde. Tags darauf sagte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff in einer Medienrunde, dass der Verein nach dieser Saison 50 Millionen Euro in die ersten zwei Bauphasen investieren werde. Innerhalb von zweieinhalb Jahren soll die Kapazität um rund 5000 Zuschauer erweitert werden.