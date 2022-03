"Eurofighter", Übergangslösung, Kult-Schalker: So tickt S04-Interimstrainer Mike Büskens

Kein externer Kandidat, sondern eine interne Lösung mit einem Kult-Schalker: Mike Büskens folgt bei Schalke 04 als Cheftrainer auf den tags zuvor entlassenen Dimitrios Grammozis . Der 53-Jährige übernimmt bis zum Saisonende als Interimscoach. " Er lebt Schalke und Gelsenkirchen 24 Stunden am Tag und wird alles dafür geben, dass wir bis zum letzten Spieltag die Chance auf den Aufstieg in die Bundesliga besitzen “, schwärmte Sportdirektor Rouven Schröder bereits. Argumente dafür: Das Büskens-Engagement auf Schalke als Übergangslösung auf dem Chefsessel ist für beide Seiten kein Neuland. Zudem hat Büskens bereits eine lange Vergangenheit im Klub. Der SPORT BUZZER blickt auf die Vita des gebürtigen Düsseldorfers.

Bereits während seiner aktiven Spielerkarriere machte sich Büskens auf Schalke einen Namen. Die ersten Schritte auf Profiniveau ging der Mittelfeldspieler allerdings bei Fortuna Düsseldorf . Dort spielte er zwischen 1987 und 1992, ehe es ihn nach Gelsenkirchen zog. Über 300 Spiele absolvierte er im Trikot des Revierklubs, trug sich als einer der "Eurofighter" mit dem UEFA-Cup-Sieg 1997 in die Vereinsgeschichte ein und gewann mit Schalke zudem zweimal den DFB-Pokal . Nach einem kurzen Abstecher als Leihspieler des MSV Duisburg (Rückrunde der Saison 1999/2000) kehrte er nach Gelsenkirchen zurück, wo er ab 2002 als spielender Co-Trainer in der zweiten Mannschaft weitermachte.

Vollends auf die Trainerbank wechselte er wenige Jahre darauf: Von 2005 bis 2008 übernahm er den Cheftrainer-Posten der Reserve – und wurde dann erstmals als Interimscoach des ersten Teams gebraucht. Was die Schalker Verantwortlichen auch jetzt optimistisch stimmen dürfte: Dieses Amt führte er bereits mehrfach (2008 für sechs Spiele und 2009 für neun Spiele) aus. 2019 war Büskens, der bereits Greuther Fürth (2009 bis 2013 und 2015), Fortuna Düsseldorf (2013) und Rapid Wien (2016) als verantwortlicher Coach trainierte, zudem Co-Trainer von Huub Stevens bei dessen Rettungsmission. Anschließend wurde er Betreuer der Schalker Leihspieler und arbeitete bis zuletzt als Assistenztrainer. Nun rückt er zumindest vorübergehend abermals in die erste Reihe.

Und: Die Übergangslösung gibt den Verantwortlichen Zeit, nach einem neuen Coach zu suchen. Sollte Schalke über den Sommer hinaus in der 2. Bundesliga bleiben, hätte der neue Trainer zudem nicht die Hypothek des verpassten Aufstiegs. Das große Ziel ist für den Ruhrgebiets-Klub durchaus noch zu erreichen, dafür muss jedoch eine Siegesserie her. "Für uns geht es nun darum, gemeinsam das Maximale aus den verbleibenden neun Spielen herauszuholen. Gelingen kann uns das nur als eingeschworene Gemeinschaft, wenn wir zusammen alles geben und das Potenzial, das in der Mannschaft steckt, auf den Platz bringen - fußballerisch wie charakterlich", sagte Büskens.

Auf den "Eurofighter" wartet eine anspruchsvolle Aufgabe: Nach der 3:4-Niederlage der Königsblauen gegen Hansa Rostock am vergangenen Samstag beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz und einen direkten Aufstiegsrang bereits sechs Zähler. Die nächste Partie und damit erste Prüfung für Büskens steht am kommenden Sonntag an. Beim Tabellenletzten FC Ingolstadt ist ein Sieg Pflicht. Ein positiver Corona-Test bremst Büskens allerdings zunächst aus. Vorerst leitet Assistent Matthias Kreutzer das Training. Symptome habe der neue Cheftrainer aktuell aber nicht, hieß es vom Verein. Je nach Genesungsverlauf sei ein baldiger Einsatz an der Seitenlinie daher möglich.