In den Top-Ligen: Diese Teams haben sich für die drei Europapokal-Wettbewerbe qualifiziert

Die Würfel sind gefallen. Neben den Entscheidungen um Meisterschaft und Abstieg galt ein besonderes Augenmerk einmal mehr dem Kampf um das internationale Geschäft. In der Bundesliga ist nun klar: Der FC Bayern, RB Leipzig, Borussia Dortmund und der VfL Wolfsburg dürfen sich in der kommenden Saison in der Champions League und damit auf Europas größter Fußballbühne präsentieren. Abseits der prestigeträchtigen Königsklasse können sich auch Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen international beweisen - wenn auch "nur" in der Europa League.

