Europa-Tourismus in der Champions League und Europa League: Diese Strecken legen die Klubs zurück

Die UEFA hat auf ihrer Homepage extra eine Übersicht eingerichtet. Insgesamt sind drei Königsklassenpartien und vier Duelle in der Europa League betroffen, also fast ein Drittel aller Hinspiele der nächsten Runde. Hinzu kommt noch das Europa-League-Rückspiel des FC Arsenal gegen Benfica Lissabon in Piräus.

In der Champions League empfängt RB Leipzig den FC Liverpool am Dienstagabend (21 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) in Budapest. Und auch Borussia Mönchengladbach spielt eine Woche später gegen Manchester City in Budapest. Atlético Madrid trägt sein Heimspiel gegen den FC Chelsea in Bukarest aus. Im kleinen Europacup muss Hoffenheim nicht nach Molde, sondern zum Duell gegen die Norweger in die entgegengesetzte Richtung ins spanische Villarreal. In Turin, Rom und Budapest finden die Spiele von Manchester United (San Sebastian), Arsenal (Benfica) und Tottenham (Wolfsberg) statt.

Heimklubs müssen neuen Spielort finden

Europas Kontinentalverband hat sich seine eigenen Corona-Regularien geschaffen. Im sogenannten Protokoll zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs sind alle Hygienemaßnahmen vorgeschrieben. Im Annex K zu den Wettbewerbsregularien sind die Verantwortlichkeiten für die Klubs für die Austragungsorte fixiert. Heimklubs müssen dafür sorgen, dass sie einen Ort finden, zu dem der Gastverein anreisen kann. Gelingt dies nicht, wird die Partie mit 3:0 für den Kontrahenten gewertet.