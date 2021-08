Conference League im Liveticker: Union Berlin gastiert in Finnland

Fußballprofi Robin Knoche ist heiß auf seinen ersten internationalen Einsatz für den 1. FC Union Berlin. "Die Vorfreude ist groß. Wir haben Bock auf den Wettbewerb. Wir wollen am Donnerstag eine gute Grundlage für das Rückspiel legen", sagte der 29-Jährige am Dienstag in einer digitalen Medienrunde. Union tritt am Donnerstag (18 Uhr/Sport1) im Playoff-Hinspiel zur Conference League bei Kuopio PS in der finnischen Hauptstadt Helsinki an. Der Gegner ist nach 19 Spieltagen Zweiter der finnischen Liga.

