Neuer UEFA-Wettbewerb ab 2021: Das sind die heißesten Anwärter auf einen Platz in der Conference League

Der Kampf um Europa geht in die heiße Phase. In den europäischen Top-Ligen stehen kurz vor dem Saisonende die ersten Entscheidungen an. Und neben der Champions- und Europa League können sich die Klubs ab der Saison 2021/22 über ein weiteres Ticket ins internationale Geschäft freuen. Der neu gegründete UEFA-Wettbewerb Europa Conference League startet in der kommenden Spielzeit in seine Premieren-Ausgabe. Doch wie kann man sich für den neuen Wettbewerb qualifizieren und welche Teams sind nach aktuellem Stand die heißesten Anwärter auf einen Platz in der Conference League? Der SPORT BUZZER gibt einen Überblick.

Niemand direkt! Selbst Top-Nationen müssen in eine entscheidende Playoff-Runde vor der Gruppenphase. Aus Deutschland würde laut der aktuellen Bundesliga -Tabelle (nach Spieltag 31) Borussia Mönchengladbach an diesen Playoffs teilnehmen. Der Tabellen-Sechste (oder in diesem Jahr der Tabellen-Siebte, weil sich der DFB-Pokal -Sieger über die Liga für den Europacup qualifizieren wird) der Liga startet ab der kommenden Saison in den Europa-Conference-League-Playoffs und damit nicht mehr in der 3. Qualifikationsrunde der Europa League. Gleiches gilt beispielsweise auch für die Ligen aus England, Spanien und Italien. Die UEFA hat zudem dafür gesorgt, dass in höheren Wettbewerben frühzeitig ausgeschiedene Teams sanfter fallen. So wird ein Klub, der in der 3. Qualifikationsrunde der Champions League scheitert und damit in die Playoff-Spiele für die Gruppenphase der Europa League "absteigt", bei einer erneuten Niederlage automatisch in der Conference-League-Gruppenphase spielen.

Start in der zweiten Qualifikationsrunde: Guimaraes, Rubin Kasan, Oostende, Trabzonspor, Wolfsberger AC, Aarhus, Desna Chernihiv, Feyenoord Rotterdam, Hibernian, Aberdeen, Sparta Prag, Slowakei, AEL Limassol, Apollon Limassol, Servette, FC Basel, Aris Thessaloniki, PAOK AEK Athen, Partizan, Vojvodina, Cukaricki, Osijek, Gorica, IF Elfsborg, BK Hacken, Molde, Valerenga, Rosenborg, Maccabi Tel Aviv, FC Aschdod, Shakhter Karagandy, Tobol, Astana, BATE Borisov, Torpedo-BelAz Zagodino, Lokomotiv Plovdiv, CSKA Sofia, FCSB, Universitatea Craiova, Pogon Stettin, Rakow Czestochowa

Start in die letzte Qualifikationsrunde: FC Liverpool, Betis Sevilla, Borussia Mönchengladbach, AS Roma, Marseille, Pacos de Ferreira

Das sind die Anwärter in Premier League, La Liga, Serie A und Ligue 1

Von den Premier-League-Klubs qualifiziert sich normalerweise der Gewinner des Carabao Cups für die Conference League. Weil der aktuelle Gewinner, Manchester City, in der kommenden Spielzeit jedoch bereits in der Champions League an den Start geht, wechselt der Platz in die Liga. Dort darf der Tabellensechste am neuen Wettbewerb teilnehmen. Ausnahme: Die FA-Cup-Finalisten FC Chelsea und Leicester City landen unter den Top sechs der Liga. Dann rückt automatisch Platz sieben in die Conference League. Heißeste Kandidaten sind daher West Ham United (5.), Tottenham Hotspur (6.), der FC Liverpool (7.) und der FC Everton (8.).

In der spanischen La Liga ist es deutlich unkomplizierter. Weil der FC Barcelona die Copa del Rey durch einen Finalsieg gegen Athletic Bilbao gewann, rückt der Siebtplatzierte der spanischen Eliteliga in die Conference League. Dabei voll im Rennen: Real Sociedad (5.), Betis Sevilla (6.) und der FC Villarreal (7.).

Auch der Blick in die italienische Serie A bleibt übersichtlich. Im Finale der Coppa Italia stehen mit Juventus Turin (3.) und Atalanta Bergamo (2.) zwei Mannschaften, die schon jetzt mindestens für die Europa League qualifiziert sind. Der Tabellensiebte der italienischen Belétage wird somit sicher in der Conference League antreten. Dort liegt aktuell die AS Rom, verfolgt von Sassuolo Calcio (8.), das mit zwei Zählern Rückstand lauert.

In der französischen Ligue 1 wird der Tabellensechste für eine Teilnahme an der Conference League berechtigt sein. RC Lens (5.), Olympique Marseille (6.) und Stade Rennes (7.) trennen im Rennen um das Ticket lediglich zwei Zähler.