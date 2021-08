Das lange Warten hat für die "Eisernen" ein Ende. In den Playoffs trifft Union Berlin auf den amtierenden finnischen Pokalsieger Kuopio PS. Der Sieger aus dem Hin- und Rückspiel qualifiziert sich für die Gruppenphase der neu gegründeten Europa Conference League. Während die Berliner erst jetzt in den Wettbewerb eingreifen, mussten die Finnen von Beginn an um ihre Teilnahme kämpfen. In allen drei Runden setzte sich der finnische Erstligist durch und sorgte für das Aus des FC Noah (0:1, 5:0), Worskla Poltawa (2:2, 3:2 n. V.) und FK Astana (1:1, 4:3). Im Gegensatz zur Bundesliga ist man im finnischen Ligabetrieb bereits weiter. Nach 15 Partien steht Kuopio mit 32 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz.

