Am vergangenen Donnerstag zeigte die Mannschaft von Urs Fischer einen souveränen Auftritt. Mit 4:0 schlug Union Berlin den finnischen Vertreter Kuopio PS in Helsinki und steht vor dem Rückspiel in den Playoffs der Europa Conference League bereits mit einem Bein in der Gruppenphase des neu gegründeten Wettbewerbs. Vor allem Taiwo Awoniyi wusste mit seiner Leistung zu überzeugen. Mit zwei Treffern und einer Torvorlage für den ebenfalls sehr gut aufspielenden Max Kruse wurde der 24-Jährige zum Spieler des Spiels. Dennoch warnte der in diesem Sommer vom FC Liverpool fest verpflichtete Angreifer vor zu viel Lethargie: "Es ist noch nicht fertig, wir müssen es in Berlin zu Ende bringen". Am vergangenen Wochenende erkämpften sich die "Eisernen" ein 2:2 gegen die TSG Hoffenheim - wieder konnte Awoniyi einen Treffer beisteuern. Die Vorzeichen auf ein Weiterkommen am Donnerstag im Olympiastadion von Berlin (20.15 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) stehen gut. Anzeige

Die erste Halbzeit im Hinspiel der Playoffs in Helsinki glich einem Testkick. Während die Berliner frei aufspielten, waren die Finnen zweitweise völlig überfordert. Durch die 0:4-Niederlage ist die Hoffnung bei Kuopio auf ein Minimum geschrumpft. Am Wochenende ging es für die Mannschaft wieder nach Helsinki, um in der Liga gegen den HIFK anzutreten. In der ersten Halbzeit schien das Union-Spiel den Akteuren auf dem Platz noch in den Knochen und Köpfen zu stecken. Nach dem 0:1-Rückstand zur Pause drehte die Mannschaft von Trainer Simo Valakari aber die Partie und fuhr am Ende einen ungefährdeten 5:1-Sieg ein. Ein ähnliches Resultat würde gegen die "Eisernen" einer Sensation gleichen.

Wie sehe ich das Spiel Union Berlin gegen Kuopio PS live im TV?

Der Sender Nitro überträgt das Playoff-Rückspiel zwischen Union Berlin und Kuopio PS in den Playoffs der Europa Conference League live und exklusiv. Die Übertragung beginnt um 19.45 Uhr.

Wird Union Berlin gegen Kuopio PS live im Free-TV übertragen?

Ja! Nitro überträgt die Partie zwischen Union Berlin und dem amtierenden finnischen Pokalsieger Kuopio PS live im Free-TV.

Kann ich Union Berlin gegen Kuopio PS im Livestream verfolgen?

Ja! Die Streamingplattform von RTL, TV Now, bietet einen Livestream auf ihrer Website an und überträgt die vollen 90 Minuten. Der Service ist allerdings kostenpflichtig. Wer dennoch das Spiel von Union Berlin gegen Kuopio PS im Livestream verfolgen will., kann einen kostenlosen Probemonat abschließen.

Wie verfolge ich das Spiel Union Berlin gegen Kuopio PS im Liveticker?