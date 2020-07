Europa-Dreikampf entschieden: Manchester United und Rüdiger-Klub Chelsea erreichen Champions League

Damit könnte der Weg für die Transfers von Kai Havertz zum FC Chelsea und Jadon Sancho zu Manchester United nun endgültig frei sein: Die beiden englischen Top-Klubs haben sich am letzten Spieltag der Premier League für die kommende Champions-League-Saison qualifiziert. Die Red Devils setzten sich am Sonntagabend mit 2:0 (0:0) bei Leicester City durch und beenden die Spielzeit auf Platz drei, Chelsea um den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger gewann sein Heimspiel vor den Augen von Neuzugang Timo Werner gegen die Wolverhampton Wanderers mit 2:0 (2:0) und sicherte sich damit den vierten Platz. Manchester City (5:0 gegen Norwich City) und Meister FC Liverpool (3:1 gegen Newcastle United) standen bereits vor Saisonende als Königsklassen-Teilnehmer fest.

Aufgrund der Mehreinnahmen durch die Champions League könnten sich nun die Verpflichtungen der Bundesliga-Stars Jadon Sancho (bei Manchester United im Gespräch) und Kai Havertz (soll sich mit Chelsea einig sein) für die beiden Premier-League-Klubs deutlich einfacher gestalten. Während die Blues wohl auch bei einer Europa-League-Teilnahme genug Geld-Reserven gehabt hätten, dürfte für die Red Devils die Champions-League-Qualifikation nun ein entscheidender Schritt im Rennen um BVB-Flügelstürmer Sancho sein. Laut Daily Telegraph liegen beide Vereine in den Verhandlungen rund 20 Millionen Euro auseinander. Zum Vergleich: Die Teilnahme an der Gruppenphase der Königsklasse spülte im Vorjahr 15,25 Millionen Euro in die Kassen eines Vereins, bei Siegen (2,7 Mio.) und Unentschieden (900.000 Euro) gab es weitere lukrative Prämien. Einnahmen, die sofort in einen Sancho-Transfer fließen sollen.