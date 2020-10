Europas Fußballer des Jahres: Bayern-Stars Manuel Neuer und Robert Lewandowski in der Favoritenrolle

Lionel Messi und Cristiano Ronaldo fehlen in diesem Jahr. Die beiden Superstars, die bei individuellen Auszeichnungen im Weltfußball meist ganz vorne landen, haben es bei der Wahl von Europas Fußballer des Jahres 2020 nicht in die Top 3 geschafft. Stattdessen hoffen die beiden Triple-Gewinner Manuel Neuer und Robert Lewandowski vom FC Bayern München sowie der Belgier Kevin De Bruyne von Manchester City auf die Kür an diesem Donnerstag (ab 17 Uhr) in der Schweiz. Wahlberechtigt waren in diesem Jahr 80 Trainer der Europapokal-Vereine sowie 55 Journalisten aus den UEFA-Mitgliedsverbänden.