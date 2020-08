Übertragung der Europa League 2020: Das Finalturnier im TV und Livestream

Einen Tag nach der Königsklasse gingen im März auch die letzten Spiele in der Europa League über die Bühne. Danach war Schluss. Das Coronavirus zwang den kleinen Bruder der Champions League zur Unterbrechung. Seitdem stand alles still - im Hintergrund liefen die Verhandlungen, wo und in welcher Form die restlichen Spiele ausgetragen werden können.

Einige Spiele der Europa League wurden bereits kostenlos im Free-TV übertragen – so auch beim Finalturnier. Neben dem Streaming-Anbieter DAZN sicherte sich auch RTL einen Teil der Rechte zur Übertragung der Europa League . Beim Finalturnier wird RTL ein Spiel pro Spielrunde übertragen – darunter fällt auch das Endspiel in Köln – exklusiv im Free-TV und im Livestream bei TVNOW. Das sind die Sendetermine der Europa League bei DAZN und RTL im Überblick (Änderungen vorbehalten).

Allerdings erst ab dem Viertelfinale: Die Rückspiele im Achtelfinale wurden unter Ausschluss der Öffentlichkeit in den Stadien der jeweiligen Heim-Teams ausgetragen. Ausnahmen waren die Duelle zwischen Inter Mailand und Getafe sowie Sevilla und der AS Rom, die als Einzelspiel-Variante bereits in Deutschland stattfanden.

Im ersten Finale der neuen UEFA Europa League am 12. Mai 2010 in Hamburg gewann Atlético Madrid nach Verlängerung 2:1 gegen den FC Fulham. ©

Europa League 2020: Termine der Endrunde

Da nur noch ein Spiel pro Spielrunde über das Weiterkommen entscheidet, hat die UEFA die Möglichkeit, die Spiele enger zu takten. Die Viertelfinalspiele werden am 10. Und am 11. August jeweils um 21 Uhr ausgetragen. Sechs Tage später am Sonntag, den 16. Und am Montag, den 17. August finden dann die beiden Halbfinalspiele um 21 Uhr statt. Welches davon im Free-TV gezeigt wird, steht noch nicht fest. RTL kann jeweils ein Viertelfinal- und ein Halbfinal-Spiel übertragen.

Das Endspiel der Europa League 2020 wird in Köln am 21. August um 21 Uhr ausgetragen. Dort entscheidet sich dann, wer die Trophäe in den Kölner Nachthimmel strecken kann. Das Endspiel wird sowohl bei DAZN als auch bei RTL gezeigt.

Die Termine der Endrunde im Überblick:

Europa League Viertelfinale (jeweils zwei Spiele)

10. August 2020, 21 Uhr

11. August 2020, 21 Uhr

Europa League Halbfinale

16. August 2020, 21 Uhr

17. August 2020, 21 Uhr

Europa League Finale

21. August 2020, 21 Uhr

Europa League Finale 2020 mit angepasstem Modus

Anders als in den vergangenen Jahren wird es nach den restlichen Achtelfinalspielen nur noch ein Spiel pro Runde geben – ähnlich wie bei einer Welt- oder Europameisterschaft.

Ab dem Viertelfinale werden die Spiele in vier verschiedenen deutschen Stadien ausgetragen: Das RheinEnergie-Stadion in Köln, die Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf, die Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg und die Veltins-Arena auf Schalke.