Nach dem vielversprechenden Auftritt beim 1:1 gegen den FC Bayern geht Bayer Leverkusen zuversichtlich und selbstbewusst ins Achtelfinalhinspiel der Europa League bei Atalanta Bergamo (21 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ). "Wir sind eine Einheit. Das haben wir gezeigt. Das verspricht Gutes für die kommenden geilen Wochen, die wir vor uns haben", sagte Torwart und Kapitän Lukas Hradecky nach der Bundesligapartie in München. Zwischen dem Hin- und Rückspiel gegen die Italiener wartet noch das für die Fans so wichtige Derby gegen den 1. FC Köln auf die " Werkself ".

Die in der Hinrunde noch wechselhaften Leverkusener haben sich auf sehr hohem Niveau stabilisiert. Das zeigen die Ergebnisse mit fünf Siegen in den vergangenen sieben Spielen. Das zeigen aber auch die Spielweise der Rheinländer und das Verhalten der Fußballer auf dem Platz. Waren die Leverkusener im Hinspiel gegen den FC Bayern München nach einem frühen 0:1 noch chancenlos und verloren am Ende mit 1:5, wirft ein Rückstand das Team nun nicht mehr aus der Bahn. Am Donnerstagabend wollen die Leverkusener in Bergamo nun mit ihrem neuen Selbstbewusstsein den Grundstein für eine lange und erfolgreiche K.o.-Phase in der Europa League legen.