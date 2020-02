Europa-League-Achtelfinale: Die Auslosung mit Leverkusen, Wolfsburg und Frankfurt im Liveticker

Am Freitag werden die Begegnungen des Achtelfinales der Europa League ausgelost. Mit Bayer Leverkusen und dem VfL Wolfsburg stehen bereits zwei Mannschaften sicher in der nächsten Runde - Eintracht Frankfurt kann am Freitagabend nachziehen. Verfolgt die Auslosung der Achtelfinal-Spiele im SPORTBUZZER-Liveticker.