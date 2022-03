Atalanta Bergamo hat nach dem 3:2-Sieg im Hinspiel indes gute Karten, zum zweiten Mal in drei Jahren das Viertelfinale eines europäischen Wettbewerbs zu erreichen. Die Italiener haben jedoch mit einem 0:0 gegen den Tabellenvorletzten Sampdoria Genua in der Serie A am Wochenende ebenfalls eine Enttäuschung erlebt. In der Liga steht Atalanta aktuell auf Platz sechs.