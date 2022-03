Eintracht Frankfurt fiebert dem Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League entgegen. Am Mittwoch (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) steht für die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner das Rückspiel gegen Betis Sevilla an. Mit einem 2:1-Sieg aus dem ersten Vergleich im Rücken kann die SGE befreit aufspielen, auch wenn das Ergebnis noch höher hätte ausfallen können. Am vergangenen Wochenende konnte die Eintracht schon den VfL Bochum (2:1) im heimischen Deutsche Bank Park schlagen.

