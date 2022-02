Europa-League-Achtelfinale gegen Tedescos Ex-Club: RB Leipzig trifft auf Spartak Moskau

Nyon/Leipzig. RB Leipzig trifft im Achtelfinale der Fußball-Europa-League auf Spartak Moskau. Dies ergab die Auslosung der Uefa am Freitagmittag in Nyon. Bereits vorher hatte festgestanden, dass die Roten Bullen als ungesetztes Team am 10. März zunächst zu Hause antreten müssen. Das Rückspiel bestreitet die Elf von Trainer Domenico Tedesco am 17. März auswärts. Zudem war bereits vor der Auslosung klar, dass nur sechs Klubs als Gegner der Leipziger in Frage kamen. Neben dem Los Spartak Moskau standen noch West Ham United, Olympique Lyon, AS Monaco, Galatasaray Istanbul und Roter Stern Belgrad zur Auswahl.

