Europa-League-Auslosung: RB Leipzig gegen Moskau - Eintracht Frankfurt mit Frühstart ins Achtelfinale

Die drei noch im Wettbewerb befindlichen Bundesliga-Klubs bekommen es im Achtelfinale der Europa League mit lösbaren Aufgaben zu tun. Die Auslosung am Freitagmittag in Nyon/Schweiz ergab, dass Bayer Leverkusen gegen den italienischen Vertreter Atalanta Bergamo ranmuss. Eintracht Frankfurt trifft derweil auf Betis Sevilla. RB Leipzig bekommt es mit Spartak Moskau zu tun, das das Hinspiel nach einem vorherigen Entscheid der UEFA aufgrund der weltpolitischen Lage nicht im heimischen Stadion, sondern an einem neutralen Ort austragen muss. Auch Frankfurts Partie beinhaltet eine Besonderheit: Um terminliche Kollisionen zu vermeiden, spielen die Hessen ihr Achtelfinal-Hinspiel früher als die meisten anderen Klubs.

