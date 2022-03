Eintracht Frankfurt fiebert dem Achtelfinale in der Europa League entgegen. Am Mittwoch (18.45 Uhr/ live im SPORT BUZZER-Ticker ) steht für die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner das Hinspiel bei Betis Sevilla an. Zwischen 3000 und 4000 Eintracht-Fans werden live vor Ort in Andalusien sein, für sie sind die Europacup-Abende immer etwas ganz Besonderes. 2019 scheiterten die Frankfurter erst im Halbfinale am FC Chelsea.

Betis Sevilla spielt in der spanischen Liga um einen Champions-League-Platz mit und steht im Pokalfinale. "Da müssen wir in puncto Leistung noch mal etwas draufpacken, um da mit einem guten Ergebnis zurückzureisen", sagte Eintracht-Trainer Oliver Glasner. "Jetzt beginnt die 'Crunch Time' für uns". Zwischen den Spielen gegen Sevilla ist der VfL Bochum zu Gast in Frankfurt, am Wochenende darauf geht es nach Leipzig. "Jetzt geht es darum, alles rauszuholen, was wir haben", so Glasner.