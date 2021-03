Vor den Achtelfinal-Rückspielen: So ist der Stand in der Europa League

Langsam wird es ernst in der Europa League: Am Donnerstagabend stehen die Rückspiele im Achtelfinale an. Nachdem in der Champions League bereits alle Teilnehmer für das Viertelfinale feststehen, wollen sich auch die Favoriten im kleineren Schwesterwettbewerb ihr Ticket für die Runde der letzten Acht sichern. Deutsche Teams sind zwar nicht mehr vertreten, nachdem Leverkusen und Hoffenheim in der Zwischenrunde bitter ausschieden. Spannung versprechen die Partien am Donnerstagabend (18.55 Uhr und 21 Uhr, alle Spiele auf DAZN) aber trotzdem auch für den deutschen Zuschauer.

