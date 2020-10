Europa League: AEK Athen gegen VfL Wolfsburg live im Online-Stream sehen

Das Spiel bei FK Kukesi hat der VfL Wolfsburg gemeistert, ebenso das gegen Desna Chernihiv, heute (20.45 Uhr) will der Wolfsburger Bundesligist in der Play-Off-Runde nun auch die letzte Hürde in der Europa-League-Quali bei AEK Athen nehmen. Trainer Oliver Glasner über die Wichtigkeit dieses Duells: "Es ist ein Spiel, es geht darum, in die Gruppenphase der Europa League einzuziehen und deswegen ist das wie ein Pokalspiel, wie ein Finale!"

Wie ein Finale – nicht anders sehen es auch AEK-Trainer Massimo Carrera und einige seiner Spieler, die sich in der EL-Quali-Runde zuvor gegen St. Gallen durchgesetzt hatten. Aber Finals kann der VfL-Gegner nicht sonderlich gut. Viermal in Folge hat AEK das Pokalendspiel veroren, dreimal gegen PAOK Saloniki – und am 12. September gab’s ein 0:1 gegen Olympiakos Piräus. Das hat auch der italienische Coach des VfL-Gegners natürlich noch im Hinterkopf. Ausgerechnet gegen die Wolfsburger soll dieser Finalfluch enden. "Wir brauchen ein perfektes Spiel", sagt Carrera, "wir brauchen das Spiel unseres Lebens." Der 56-jährige Italiener ist mit Spartak Moskau Meister geworden und war einst Assistent von Antonio Conte in der "Squadra Azzurra".