Europa-League-Rückspiele im Liveticker mit Arsenal gegen Villarreal und Roma gegen ManUnited

Der FC Arsenal steht gehörig unter Druck: Nach der Niederlage im Halbfinal-Hinspiel der Europa League (1:2) beim FC Villarreal, brauchen die Londoner am Donnerstagabend (21 Uhr, DAZN und NITRO) im Rückspiel dringend einen Sieg, um doch noch das Finale zu erreichen. Für die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta steht in dem Wettbewerb viel auf dem Spiel: Nur noch als Europa-League-Sieger kann man sich erneut für den Europapokal qualifizieren und kommende Saison in die Champions League einziehen. Immerhin reicht den Gunners nach dem Auswärtstor in Spanien am Donnerstag schon ein 1:0-Sieg.

