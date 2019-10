Europa League: AS Rom gegen Gladbach live im TV, Ticker und im Online-Stream sehen

Borussia Mönchengladbach steht nach dem bereits als legendär geltenden 0:4 gegen den Wolfsberger AC und dem 1:1 bei Basaksehir Istanbul vor der Partie AS Rom gegen Gladbach am Donnerstag (19 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) mit dem Rücken zur Wand. Im vermutlich entscheidenden Spiel in Gruppe J plagen Trainer Marco Rose große Personalsorgen.

Die Römer spürten im letzten Spiel auch die Kraft des Außenseiters vom Wolfsberger AC. In Graz gab es für das Serie-A-Team nur ein 1:1. Dennoch: Allein die Personalsituation macht die AS Rom gegen Gladbach auf dem Papier zum Favoriten. Die Fohlen müssen in der ewigen Stadt auf Matthias Ginter, Alassane Plea, Raffael, Fabian Johnson, Tobias Strobl, Ibrahima Traoré, Keanan Bennetts, Torben Müsel sowie Ersatzkeeper Tobias Sippel verzichten. Jammern hilft allerdings nicht, wie Gladbach-Coach Marco Rose glaubt. ,,Wir beschäftigen uns lieber mit den Spielern, die wir haben, wir haben einen starken Kader", sagte Rose am Mittwoch in der Pressekonferenz zu dieser Partie. Lars Stindl wird nach der Geburt seines Kindes verspätet zum Team kommen, ist aber einsatzbereit.

Die AS Rom geht mit einem 0:0 bei Sampdoria Genua in der Serie A in dieses Schlüsselspiel, Gladbach blieb trotz des 0:1 im Borussen-Duell beim BVB Tabellenführer der Bundesliga. Die Roma steht auf Rang sechs. Die Römer gewannen neun ihrer letzten zehn Heimspiele in den UEFA-Wettbewerben. Gladbachs Bilanz gegen italienische Teams steht bei fünf Siegen, sieben Remis und vier Pleiten. Rom kommt auf zehn Siege, zwei Unentschieden, aber auch 15 Pleiten aus den Duellen mit deutschen Klubs. Legendär war unter anderem das 1:7 in der Champions League gegen den FC Bayern München in der Saison 2014/2015 oder das 0:2 beim damals noch als Außenseiter firmierenden BVB im UEFA-Pokal-Viertelfinale 1992/93. Es ist das erste Spiel für Gladbach bei der AS Rom, aber im Stadio Olimpico erlebte der Bundesligist vom Niederrhein mit dem Europapokalfinale der Landesmeister 1977 gegen den FC Liverpool seinen international bedeutendsten Auftritt.

Wie sehe ich das Spiel AS Rom gegen Gladbach live im TV oder Stream? Der Streamingdienst DAZN zeigt das Europa-League-Gruppenspiel AS Rom gegen Gladbach am Donnerstag live und exklusiv. Kommentator ist Han Platte, Experte: Ralph Gunesch. Ein Abo ist erforderlich. Der Streamingdienst kostet monatlich 11,99 Euro.

Wird das Spiel AS Rom gegen Gladbach live im Free-TV übertragen?

Nein. Aber da DAZN und NITRO / RTL-Gruppe sich seit 2018/2019 die Exklusivrechte für die Europa League teilen, gibt es am Donnerstag im Anschluss an das Livespiel Eintracht Frankfurt gegen Standard Lüttich bei NITRO eine längere Zusammenfassung des frühen Abendspiels AS Rom gegen Gladbach.

Gibt es einen Livestream? Wenn Ihr bereits DAZN-Kunden seid, müsst Ihr euch keine Sorgen machen. Beim Streamingdienst wird es einen Livestream über die vollen 90 Minuten geben. Habt Ihr kein DAZN-Abo, ist das auch kein Problem. Wer sich für DAZN interessiert und das Spiel AS Rom gegen Gladbach beim Streamingdienst kostenlos verfolgen will, kann dies ebenfalls tun. Neukunden erhalten einen Freimonat.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream? Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das EL-Spiel AS Rom gegen Gladbach bezahlen möchtest und keine Abo-Bindung eingehen willst. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker? Der SPORTBUZZER bietet am Donnerstag einen Liveticker zum Spiel AS Rom gegen Gladbach an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 18.45 Uhr.

