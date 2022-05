Europa-League-Aufstellungen fix: So gehen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig ihre Halbfinal-Rückspiele an

Eintracht Frankfurt kämpft in der Europa League um den dritten internationalen Finaleinzug nach 1960 und 1980. Dem Team von Oliver Glasner reicht am Donnerstagabend (21 Uhr/RTL) gegen West Ham United im Halbfinal-Rückspiel bereits ein Remis. Denn: Das Hinspiel im Londoner Olympiastadion entschieden die Hessen mit 2:1 für sich. Die WM-Arena von 2006 wird ausverkauft sein, 48.500 Menschen finden bei europäischen Spielen Platz.

SGE-Trainer Oliver Glasner hatte beim 0:2 gegen Bayer Leverkusen am Montag in der Bundesliga die Rotationsmaschine angeworfen und deutlich gemacht, dass der Fokus auf einem erfolgreichen Abschneiden in der Europa League liegt. Acht Mal hatte der Frankfurt-Coach gegenüber dem Hinspiel bei West Ham getauscht. Entsprechend viel Bewegung gibt es nun erneut. Im Vergleich zum Hinspiel gibt es allerdings lediglich zwei Änderungen. Evan Ndicka und Jens Petter Hauge stehen anstelle von Almamy Touré und dem verletzungsbedingt fehlenden Jesper Lindström in der ersten Elf. Das klare Ziel der Eintracht: Das Endspiel am 18. Mai in Sevilla, wo ein möglicher Gegner auch Bundesliga-Rivale RB Leipzig ist.