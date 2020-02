Leverkusen gegen Rangers, Wolfsburg gegen Donezk: Deutsche Gegner im Europa-League-Achtelfinale stehen fest

Die Gegner der deutschen Teams in der Europa League stehen fest! Bayer Leverkusen trifft auf die Glasgow Rangers und Trainer Steven Gerrard. Die Leverkusener müssen im Hinspiel zunächst auswärts in Glasgow ran. Der VfL Wolfsburg hat indes zunächst Heimrecht und trifft auf Schachtjar Donezk. Die Achtelfinal-Spiele finden am 12. und 19. März statt - jeweils ein Donnerstag - und sind auf zwei Anstoßzeiten (18.55 Uhr und 21.00 Uhr) aufgeteilt.

Die Leverkusener hatten im Sechzehntelfinale den FC Porto ausgeschaltet. Auf ein 2:1 im Hinspiel in Leverkusen ließ die Werkself am Donnerstag ein 3:1 in Portugal folgen. Nun warten im Achtelfinale die Rangers, die sich gegen SC Braga durchgesetzt hatten. Im Hinspiel hatte das Gerrard-Team sensationell ein 0:2 in ein 3:2 gedreht. Im Rückspiel, das schon am Mittwoch stattfand folgte ein 1:0-Auswärtssieg. Der VfL Wolfsburg hat mit Schachtar Donezk indes den ukrainischen Meister gezogen. Die Mannschaft musste als Dritter der Champions-League-Gruppe C in der Europa League weitermachen und kam mit einem 2:1 und einem 3:3 gegen Benfica Lissabon weiter.