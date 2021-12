Europa-League-Auslosung: BVB gegen Glasgow Rangers - RB Leipzig trifft auf Real Sociedad

Auf dem Weg zum angestrebten Triumph in der Europa League muss Borussia Dortmund als erste Hürde den schottischen Meister Glasgow Rangers überwinden. Für RB Leipzig geht es gegen Real Sociedad San Sebastian. Das ergab die Auslosung der K.o.-Runden-Playoffs am Montag in Nyon. Als Champions-League-Absteiger müssen die beiden Bundesliga-Klubs zunächst zu Hause ran. Die Hinspiele werden am 17. Februar 2022 ausgetragen. Die Rückspiele finden am 24. Februar statt. Einen Tag später wird dann das Achtelfinale ausgelost.

