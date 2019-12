Europa-League-Auslosung: Eintracht Frankfurt gegen Salzburg - Leverkusen trifft auf Porto

Vorjahreshalbfinalist Eintracht Frankfurt bekommt es im Sechzehntelfinale der Europa League mit dem FC Salzburg zu tun, Auf Champions-League-Absteiger Bayer Leverkusen wartet der portugiesische Spitzenklub FC Porto. Und der VfL Wolfsburg trifft auf den schwedischen Vertreter Malmö FF. Das ergab die Auslosung der Runde der letzten 32 Mannschaften am Montag in der UEFA-Zentrale in Nyon/Schweiz.

Gespielt wird die Zwischenrunde am 20. und 27. Februar, alle drei Bundesliga-Klubs starten mit einem Heimspiel. Das Finale wird am 27. Mai 2020 in Danzig ausgetragen. Im vergangenen Jahr hatte der FC Chelsea durch ein 4:1 im Endspiel gegen den FC Arsenal triumphiert. Ihren Titel werden die Londoner allerdings nicht verteidigen können - sie sind dieses Mal weiter in der Champions League dabei und treffen dort im Achtelfinale auf den FC Bayern.