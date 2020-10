Europa-League-Auslosung: Das sind die Gruppengegner von Bayer Leverkusen und Hoffenheim

Das deutsche Duo in der Europa League hat es mit attraktiven und zugleich kniffligen Gruppengegnern zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitagmittag in Nyon (Schweiz). Bayer Leverkusen trifft unter anderem auf den französischen Klub OGC Nizza, der von 2016 bis 2018 vom aktuellen BVB-Trainer Lucien Favre gecoacht worden war. Hoffenheim bekam den serbischen Traditionsklub Roter Stern Belgrad als einen von drei Kontrahenten zugelost.

In der Gruppe C hat es Bayer Leverkusen neben Nizza mit dem tschechischen Meister Slavia Prag und Hapoel Beer-Sheva (Israel), das sich am Donnerstagabend gegen Prags Liga-Konkurrent Viktoria Pilsen durchgesetzt hatte, zu tun. In Gruppe L trifft Hoffenheim neben Belgrad, die im Vorjahr noch Champions-League-Gegner des FC Bayern war, auf KAA Gent aus Belgien und Slovan Liberec. Damit geht es für beide deutschen Mannschaften jeweils gegen einen Vertreter aus Tschechien.

Gespielt wird am 22. und 29. Oktober, am 5. und 26. November sowie am 3. und 10. Dezember. Aufgrund der Corona-Pandemie kann es aber auch zu Spielverlegungen kommen. Das Finale im polnischen Danzig (Gdansk) ist für den 26. Mai 2021 terminiert.