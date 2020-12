Europa League: Auslosung der Zwischenrunde zum Nachlesen - viele Top-Duelle

Die Blicke der noch in der Europa League vertretenen Klubs richteten sich am Montag (ab 13 Uhr) nach Nyon. Dort wurden im Hauptquartier der UEFA die Lose für die 3. Runde des Wettbewerbs gezogen. Mit Bayer Leverkusen und der TSG 1899 Hoffenheim waren auch die beiden deutschen Teams, die es in die Gruppenphase geschafft hatten, noch in den Lostöpfen. Der SPORTBUZZER begleitete die Auslosung mit einem Liveticker, den es hier zum Nachlesen gibt.

