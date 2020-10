Europa-League-Auslosung im Livestream und TV: So seht ihr die Ziehung der Gruppenphase

Ein deutsches Duo nimmt an der Europa League teil. Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim haben sich über ihre Platzierungen in der zurückliegenden Bundesliga-Saison für den Wettbewerb qualifiziert. Nun steht die Auslosung der anstehenden Gruppenphase auf dem Programm. Die Leverkusener standen bereits im vergangen Jahr im Wettbewerb und sind heiß auf mehr. Gegen wen die zwei deutschen Vertreter ran müssen, wird am Freitag, den 2. Oktober, um 13 Uhr ermittelt (live im SPORTBUZZER-Ticker).