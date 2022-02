Europa League im Liveticker: Die Auslosung der Achtelfinal-Gegner von Leipzig, Leverkusen und Frankfurt

Zum Achtelfinal-Hinspiel stehen sich die Mannschaften am 10. März gegenüber. Eine Woche später, am 17. März, kommt es in den Rückspielen zur Entscheidung über den Einzug ins Viertelfinale. Dabei gibt es zwei Ausnahmen: Der FC Porto und Betis Sevilla werden ihre Hinspiele vor heimischer Kulisse am Mittwoch, den 9. März bestreiten. Damit soll eine Termin-Dopplung mit Sporting Braga beziehungsweise FC Sevilla verhindert werden. So oder so sind bis zum Endspiel am 18. Mai im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan in Sevilla noch einige Hürden zu nehmen.