Europa-League-Auslosung im Liveticker: Auf diese Gegner treffen Leipzig und Frankfurt im Viertelfinale

Für Bayer Leverkusen war im Achtelfinale gegen Atalanta Bergamo Schluss. Mit RB Leipzig, das in der Runde der letzten 16 durch den Ausschluss von Spartak Moskau ein Freilos erhielt, und Eintracht Frankfurt, das sich mit einem Last-Minute-Tor in der Verlängerung gegen Betis Sevilla ins Viertelfinale hievte, sind nurmehr zwei deutsche Vertreter in der Europa League dabei.

Einige große Namen stehen dem deutschen Duo auf dem Weg in die nächste Runde gegenüber. So befindet sich unter anderem Top-Favorit FC Barcelona dank eines Erfolgs gegen Galatasaray Istanbul im Rennen um den Cup. Auf wen treffen die deutschen Teams im Viertelfinale? Verfolgt die Auslosung im Ticker!

Ausgetragen werden die Viertelfinal-Partien am 7. und 14. April. Auf dem Weg ins Endspiel im Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan in Sevilla steht im Anschluss nur noch das Halbfinale als Hürde auf dem Programm. Dieses steht am 28. April (Hinspiele) und 5. Mai (Rückspiele) an. Das Finale in Andalusien ist für den 18. Mai terminiert.