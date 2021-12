Europa-League-Auslosung im Liveticker: Auf diese Gegner treffen RB Leipzig und der BVB in der Zwischenrunde

Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt können sich am Montag noch entspannt zurücklehnen. Bei der Auslosung der Europa-League-Zwischenrunde am Montag ab 13 Uhr ist das deutsche Duo nicht vertreten. Beide Teams hatten sich als Gruppenerster direkt für das Achtelfinale qualifiziert. Für zwei andere deutsche Vertreter wird es in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon dagegen ernst: Borussia Dortmund und RB Leipzig müssen nach ihrem dritten Platz in der Champions-League-Gruppe den Umweg über die K.o.-Runden-Playoffs nehmen.

